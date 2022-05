André Castro renovou com o Sp. Braga por mais uma temporada

O Sp. Braga anunciou há momentos, nesta quinta-feira, a renovação de André Castro. O médio, de 34 anos, assinou por mais uma temporada pelos minhotos, até 2023, sendo que o atual contrato findava a 30 de junho.Recorde-se que em outubro do ano passado, em entrevista a Record, o jogador já tinha manifestado a sua vontade de renovar com os arsenalistas . Formado no FC Porto, André Castro é o jogador mais experiente do plantel do Sp. Braga, que agora será conduzido por Artur Jorge. Vai para a terceira época no clube pelo qual já soma 66 jogos, com dois golos e quatro assistências."Castro é um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos e tem, inegavelmente, o ADN do Sp Braga", escreveu o clube minhoto na nota da renovação do médio.