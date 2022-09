André Horta: «A maior porrada que levei na carreira foi do Sequeira»

André Horta e Sequeira completaram, recentemente, 150 jogos ao serviço do Sp. Braga. Marca redonda que enche o médio e o lateral-esquerdo de orgulho e que foi assinalada através de um encontro à mesa para revisitar vários momentos, alguns deles hilariantes."Queres falar da tatuagem que te fiz na perna? Vou ficar marcado na tua vida para sempre", atirou Sequeira, provocando logo um riso a André Horta. "A maior porrada que já levei na carreira foi do Sequeira. Tenho uma cicatriz debaixo do joelho na perna esquerda, se estiver de calções perguntam-me sempre se já fui operado à tíbia e perónio, a cicatriz quase vai do joelho ao tornozelo. Eu e o Sequeira fomos os dois à mesma bola e o Sequeira foi de carrinho e acertou em mim, mas ficámos com a bola! Fiquei uns 5 minutos de fora a levar uns pontitos na perna", contou André, confessando depois: "Já tinha saudades de jogar contigo e aquele lado esquerdo já voltou aos tempos antigos. Eu, tu e o meu irmão temos aquela química." Sequeira voltou à competição esta época, depois de lesão grave contraída na campanha passada.Ao longo da conversa, foi tocada a passagem do mais novo dos irmãos Horta pelos Estados Unidos, que durou um ano. "O presidente não me deixou fugir, ligava-me quase todos os meses e mantive-me sempre nos grupos de WhatsApp", atirou André Horta, ao que Sequeira respondeu: "Não saíste dos grupos de WhatsApp porque foste connosco à final da Libertadores. Se não tivéssemos ganho ao Tondela, tu ias sozinho. Vou contextualizar: final da Libertadores [9/12/2018] em Madrid, 2.ª mão, Boca Juniors-River Plate, falámos ao míster Abel Ferreira, dissemos que estávamos a pensar ir a Madrid ver o jogo, ele disse que se ganhássemos dava folga e podíamos ir. Marcámos hotel e viagem na mesma, confiantes. Ganhámos o Tondela 1-0 e no fim já tínhamos uma carrinha à nossa espera."A conversa de dois dos jogadores mais experientes do atual plantel do Sp. Braga também teve assuntos sérios, como por exemplo o arranque de temporada da equipa. "Está a ser início de época muito interessante. Ao longo da época toda, vamos ter de passar por todos os estados de espírito e todos os momentos. Agora, ainda só lidámos com as coisas boas. É preciso perceber que não vamos ganhar sempre, sabemos que no balneário há jogadores mais preparados para lidar quando vierem as adversidades do que outros. Cabe-nos ajudá-los. Não são 150 jogos só para ter a camisola com o número 150. Quatro vitórias, um empate e em 2º lugar, a lutar com os melhores, estamos onde queremos estar. Isso pode ser muito motivante e elevar-nos a outro patamar. Temos um grupo muito forte nisso", apontou André Horta."Todas as épocas devemos ambicionar ganhar pelo menos um título, é importante para criar rotina e a malta que chega perceber que é clube ganhador. A direção que mantém os jogadores por muito tempo, para ter o núcleo duro e passar essa mensagem e ter jogadores que já ganharam títulos aqui ajuda, claro", disse ainda André Horta, num excerto que se seguiu aos comentários destes protagonistas às participações de ambos nas conquistas de uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal."Na Taça de Portugal, houve uma coisa que não sei explicar. Antes do jogo tínhamos quase a certeza que íamos ganhar, algo que nunca me aconteceu, nunca em nenhum jogo estive tão confiante. Sentia toda a gente com a energia de que íamos ganhar. O estágio foi incrível", recordou Sequeira, que tem contrato até 2024. "Então tens de renovar", atirou Horta, ao que Sequeira respondeu: "Estou a contar com isso. Presidente!"