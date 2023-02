André Horta após eliminação do Sp. Braga: «Temos de ser mais ratos nestas coisas...»

André Horta abordou a eliminação do Sp. Braga na Liga Conferência, após a derrota por 3-2 em casa da Fiorentina, que resultou num agregado de 7-2 favorável aos italianos tendo em conta os 4-0 da semana passada, na Pedreira."A nossa missão tinha de ser acreditar até ao fim, o primeiro objetivo era vencer o jogo e dar outra resposta, apesar de sabermos todas as condicionantes do 1.º jogo, não era um resultado normal e sabemos como foi construído. Queríamos dar uma resposta diferente e conseguimos, com jogadores que não têm jogado tanto e, no final, isso sentiu-se um bocadinho na energia", começou por dizer André Horta, à Sport TV."Sofremos o 1-2 muito cedo e não deu para jogar com a insegurança deles. Temos de ser mais experientes e mais 'ratos' nestas coisas. Nestas competições europeias não há margem para falhar", acrescentou o médio luso.Já citado pelo site da UEFA, André Horta disse que a equipa "jogou com o coração". "Acho que fizemos um bom jogo, jogámos com o coração. Obviamente que perdemos esta eliminatória na primeira mão, não esta noite. Começámos em desvantagem de quatro golos, mas tentámos e nunca desistimos. É o que mais gostei da exibição de hoje", apontou.