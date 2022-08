André Horta: «Belo início de época, mas há muito trabalho pela frente»

André Horta esteve no primeiro golo do Sp. Braga na goleada (5-0) aplicada este domingo ao Marítimo, na terceira jornada da Liga Bwin. Em declarações no final da partida realizada no Municipal de Braga, o médio dos bracarenses mostrou-se satisfeito pelo arranque de temporada que a equipa está a fazer, mas sublinhou que ainda "há muito trabalho pela frente".

"Penso que mais importante que eu, sinto a equipa confiante. Estamos na terceira jornada e ainda há muito pela frente. Claro que sabe sempre bem ganhar e ganhar por estes números. Trabalhamos durante a semana para isto. Para a semana há uma deslocação difícil a Arouca", começou por dizer, em declarações aos microfones da 'Sport TV'.





"Não entramos fortes para matar logo o jogo, mas queremos mostrar ao que vimos. Queremos ser uma equipa intensa e que reage rápido à perda da bola. Obviamente que marcar nos primeiros minutos ajuda o jogo a fluir melhor. Relvado não ajudou e o Marítimo dificultou o nosso trabalho na 1ª parte. Quando não é pela qualidade, tem de ser por corrermos mais que o adversário e por termos mais atitude. Soubemos defender quando o tivemos de fazer. Belo início de época, mas há muito trabalho pela frente."