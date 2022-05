O Sp. Braga tem princípio de acordo com André Horta para o prolongamento do contrato do médio português. Ao queapurou, o jogador de 25 anos vai ficar com um vínculo válido até 2026, mantendo-se inalterada a cláusula de rescisão cifrada nos 30 milhoes de euros.Contratado em junho de 2019 ao Los Angeles FC, André Horta assinou então um contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2024, preparando-se agora para ver a sua importância no plantel e as boas exibições recompensadas com a extensão de ligação com os bracarense por mais duas épocas.Nas quatro épocas ao serviço dos Guerreiros do Minho, a primeira em 2017/18 por empréstimo do Benfica, André Horta soma 146 jogos, tendo apontado sete golos e assinado 17 assistências.