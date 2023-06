André Horta de férias no Brasil deixa adeptos do Bahia em delírio

André Horta está de férias na Bahia e tem publicado várias fotos, não só da cidade como das instalações do clube brasileiro, o que motivou desde logo o delírio entre os adeptos do clube.As redes sociais do jogador do Sp. Braga foram logo invadidas pela 'torcida' do Bahia, com muita gente a pedir a sua contratação e outros, bem mais à frente, a darem já as boas-vindas ao reforço...O facto de o Bahia ser treinado pelo português Renato Paiva, que comandou André Horta nos escalões de formação do Benfica, contribuiu para essa conexão. Para além disso, tendo sido adquirido pelo poderoso Grupo City, o Bahia tem expectativas de reforçar consideravelmente o seu plantel, e André Horta seria certamente um valor acima da média.No entanto, não parece que António Salvador esteja recetivo a abrir mão de André Horta. O médio, de 26 anos, tem contrato até 2027, uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, e assume-se como um elemento fundamental para atacar a 3.ª pré-eliminatória da Champions.