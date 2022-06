André Horta e a renovação que se fez em dois dias: «Ainda tenho muito para dar ao clube»

"The show must go on": 'Maestro' André Horta não faz por menos na hora da renovação "The show must go on": 'Maestro' André Horta não faz por menos na hora da renovação

André Horta renovou até 2027 com o Sp. Braga e admitiu que essa opção foi fácil de ser tomada. "Foi uma decisão muito simples para mim e muito importante. Sinto que ainda tenho muito para dar ao clube", afirmou o camisola 10, ao canal do clube, tendo admitido que o acordo com a administração de António Salvador "resolveu-se em dois dias"."Quando o presidente falou comigo, resolveu-se muito rápido. Em dois dias resolvemos a questão, ele sabia que era um objetivo que eu tinha, continuar no clube e continuar a dar tudo por esta camisola. Foi uma decisão muito simples para mim e muito importante. Sinto que ainda tenho muito para dar ao clube, vou tentar retribuir tudo o que me têm dado ao longo destes anos e já sinto o Sp. Braga como a minha casa e espero continuar aqui muitos mais anos.""Uma das coisas mais importantes que sinto no clube, além da exigência que me agrada muito - porque quero sempre mais, quero continuar a ganhar títulos, porque habituei-me a isso desde muito cedo -, é que o clube dá-me todas as condições para continuar a evoluir o meu futebol e acima de tudo não ter lesões. E é por isso que tenho esses números e consigo fazer 40 jogos por época. Tenho 25 anos, não sou miúdo, mas temos sempre algo a aprender e é importante evoluir e continuar a jogar e, se possível, continuar a ganhar títulos.""Sinto que cheguei a um ponto de maturação que vem com a idade, a experiência, treinos e jogos nas várias competições e isso faz de mim melhor pessoa, melhor jogador, e obviamente o Sp. Braga tem um papel preponderante na minha carreira.""Tento fazer um pouco o que fizeram comigo quando comecei. Tento dar conselhos, se os quiserem ouvir também, claro, porque sabemos como são os jogadores hoje em dia. Felizmente o plantel tem muitos jovens que querem aprender, querem ouvir e têm uma mentalidade muito boa. Por isso a partir de janeiro, com mais jovens no plantel, as coisas começaram a fluir de maneira melhor, porque temos jovens com muita ambição à imagem do clube e querem aprender.""Peço aos adeptos que continuem a acreditar em nós como equipa, em mim como jogador, e que continuem a apoiar-nos para que consigamos continuar a conquistar títulos e a cumprir objetivos."