André Horta: «Este ano juntou-se grande qualidade com grande mentalidade»

André Horta não escondeu a satisfação pelo sentimento de dever cumprido após o triunfo (2-0) do Sp. Braga sobre o Malmö na jornada inaugural da fase de grupos da Liga Europa.





"Estamos muito contentes. Queríamos começar a ganhar. O grupo é equilibrado e quisemos levar jogo para os nossos termos, a assumir o jogo como queremos sempre. Fizemos jogo bem conseguido, em algumas partes se calhar não lidámos bem com jogo direto deles, percebemos muito bem desde início o que iriam tentar. Com bola no chão o jogo foi nosso e a vitória é inteiramente justa", afirmou o médio-centro português, em declarações aos microfones da Sport TV no final do encontro na Suécia.

Cinco vitórias seguidas



"É o que tem de ser o normal, a exigência deste clube assim o exige, temos grupo com mentalidade muito boa e às vezes há grandes jogadores mas mentalidade não se coaduna com qualidade dos jogadores, mas este ano juntou-se grande qualidade com grande mentalidade. Estamos muito no inicio, ficamos contentes por vencer, mas tem de ser o normal, o clube assim o exige e já estamos a pensar no jogo de domingo", concluiu.