André Horta falou de inteligência tática e Carvalhal interrompeu-o: «Domingo és tu e mais dez!»

Além de Carlos Carvalhal, também André Horta compareceu na conferência de imprensa pós-jogo com o Monaco para comentar este êxito europeu dos arsenalistas, que se apuraram para os quartos-de-final da Liga Europa. E até houve um momento bem curioso."Estamos muito feliz. Foi algo para o qual trabalhámos. Fomos muito inteligentes a abordar o jogo taticamente, aliás, os dois jogos...", dizia André Horta, quando foi interrompido por Carlos Carvalhal, que lhe deu umas palmadinhas nas costas, dizendo-lhe: "És tu e mais 10 no domingo!"André Horta soltou uma gargalhada e, depois, deu continuidade à sua análise: "Sabíamos que tínhamos de sofrer um pouco, não queríamos deixar de pressionar mas também sabíamos os pontos fortes deles, que tentámos anular. Queríamos marcar um golo, conseguimos e depois foi tentar controlar, se calhar um pouco sem bola, mas ainda tivemos mais outras oportunidades. Estamos muito felizes e agora é descansar que domingo temos outro jogo."E o médio garante que os minhotos chegarão a Portimão em boas condições. "Quanto mais jogos, melhor. Obviamente que às vezes pode surgir algum cansaço, mas isso tem de ser mais psicológico do que outra coisa. Vamos ter 72 horas para descansar e é o suficiente para chegar lá no domingo e dar uma grande resposta", apontou André Horta.André Horta foi confrontado com a eventual candidatura do Sp. Braga à conquista da Liga Europa: "Sinceramente, não podemos pensar muito nisso. Até porque já não ganhamos há três jogos para o campeonato, por isso a pioridade tem de ser o jogo de domingo mesmo, não vale a pena pensar muito na Liga Europa..."