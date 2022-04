André Horta: «Favoritos na Escócia? Há dois anos jogámos lá com o mister Amorim e perdemos 3-2»

André Horta sublinhou a "vitória inteiramente justa" do Sporting de Braga diante do Rangers, uma "equipa organizada, com uma cultura diferente, com jogo muito direto", sublinhando os feitos que a equipa tem feito na competição europeia fruto da "mistura entre experiência e irreverência" no plantel.

"É uma vitória inteiramente justa, frente a uma equipa organizada, com uma cultura diferente, com jogo muito direto. Conseguimos anular muito bem os pontos fortes deles, marcámos e depois ainda quisemos ir à procura do segundo golo. Parabéns à equipa", começou por dizer o médio bracarense, em declarações no final da partida em Braga.

"Hoje em dia todas as equipas se estudam"



"Hoje em dia todas as equipas se estudam, também o fizemos e ao pormenor. Sabíamos o que fazer para os anular, claro que depois há nuances que não conseguimos lidar, mas fizemos um grande trabalho. Já faltam palavras para o que temos feito, com tantos jovens. Esta mistura entre experiência e irreverência tem dado frutos na Liga Europa."

Postura do Rangers na 2ª parte



"Mostra o respeito que o Sp. Braga vai ganhando na Europa. Se calhar sentimos um pouco o contrário com o Monaco, não digo que tenha havido sobranceria mas não nos estudaram tão bem e soubemos explorar isso. O Rangers sabia os nossos pontos fortes e fracos, nós os deles, percebemos que eles na 2ª parte não queriam sofrer mais, porque uma desvantagem de dois golos seria bem mais complicada para eles. Quiseram guardar o 1-0, nós fomos à procura do segundo golo. Sabemos o que fazer para ganhar lá também."

Uma memória do jogo mais recente na Escócia

"Longe de sermos favoritos, estamos mais do que avisados, jogamos lá há dois anos com o mister Rúben Amorim, estivemos a ganhar 2-0 e perdemos 3-2. Sabemos que o fator público também vai mexer e vai ser um jogo completamente diferente deste. Mas estamos confiantes", terminou.