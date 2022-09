André Horta: «Gosto de ver o Diogo Costa a perder tempo contra nós»

André Horta considerou a derrota (4-1) do Sp. Braga em casa do FC Porto por "números exagerados". O médio diz que os dragões foram superiores mas que os bracarenses obrigaram o campeão nacional a ter de "perder tempo".

"Sabíamos que o adversário nos ia pressionar muito. Era um jogo ‘de campeonato’ para eles, porque tinham de ganhar. Tentámos ao máximo dividir o jogo. Sofremos dois golos seguidos, o que deitou por terra a nossa estratégia. Tentámos reagir depois do intervalo. Tenho a dizer que estou muito orgulhoso da minha equipa e tenho a certeza que se jogarmos sempre como jogamos na segunda parte vamos andar lá em cima. Temos de ser mais matreiros, fazer faltas e parar ataques, porque é preciso. Gosto de ver o Diogo [Costa] a perder tempo contra nós, é sinal que já temos essa força. Dou os parabéns ao adversário que hoje foi mais forte. Penso que os números são exagerados, mas foram melhores que nós. Não podemos sofrer os três primeiros golos", começou por dizer André Horta à Sport TV.

"Não só pelo golo que marcamos, mas pelo que estávamos a jogar. Estávamos em cima do adversário, marcamos com justiça e depois fomos à procura com uma equipa de tracção à frente. Sabáamos que nos íamos expor um pouco, mas não podemos sofrer um golo no meio da defesa. Temos de ser mais matreiros e experientes", prosseguiu o médio.

Horta vincou que o Sp. Braga esteve melhor na segunda parte e que "só assim vamos poder andar lá em cima": "A nossa identidade é lutar ate ao fim e foi o que nós fizemos. Nunca desistir do jogo e tentar correr sempre mais que o adversário. Na 1ª parte foram mais agressivos que nós, tentámos igualar e penso que fomos superiores na 2ª parte. Foi mais próxima da nossa identidade, correndo mais que o adversário e indo para cima dele, tendo coragem, porque só assim vamos poder andar lá em cima."