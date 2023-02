André Horta: «Não sou maluco para estar a dizer que ainda vamos dar a volta...»

André Horta diz não ser "maluco" para afirmar que o Sp. Braga vai conseguir dar a volta à eliminatória () com a Fiorentina na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência."Golo no final da primeira parte dificultou tudo. Mesmo assim regressámos bem, só que depois aconteceu a expulsão. Tentámos agarrar-nos ao máximo, mas eles sentiram que podiam carregar e foi o que aconteceu", afirmou o médio bracarense, em declarações após o apito final em Braga, reiterando: "Não sou maluco para estar a dizer que ainda vamos dar a volta, mas para já estamos a pensar no Arouca e depois logo se verá o que vai acontecer."Já Sequeira assumiu que foi "um jogo para esquecer" do Sp. Braga. "Foi um jogo para esquecer. Não conseguimos reagir à intensidade da Fiorentina e agora este objetivo está comprometido. É a realidade e temos de saber lidar com ela", disse.Entretanto, Abel Ruiz disse que a Fiorentina soube aproveitar os espaços que a equipa deixou após a expulsão de Tormena. "Não foi um jogo feliz. Começámos por cima, com duas boas ocasiões, mas não fomos o que somos habitualmente. Regressámos bem, a tentar meter mais intensidade, mas após a expulsão ficou tudo muito complicado. Eles realizaram um jogo muito bom. Aproveitaram bem os espaços após a expulsão. Não estamos felizes. A equipa está f… e queremos dar uma resposta já no domingo, bem como limpar a imagem do Sp. Braga em Florença", concluindo: "Tudo é possível, mas sabemos reconhecer a realidade, pelo que a ideia é limpar a nossa imagem em Florença."