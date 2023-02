André Horta: «Parece que o cansaço não existe»

André Horta, médio do Sp. Braga, também abordou o duelo com os italianos, tal como o técnico Artur Jorge. O jogador português acredita que os arsenalistas podem garantir o acesso aos oitavos de final da Liga Conferência e, para tal, é importante conquistar um bom resultado amanhã, ante a Fiorentina."Sim, há uma densidade competitiva muito grande, habitual neste clube nos últimos anos, é uma exigência boa, é sinal que estamos em várias competições. Estamos preparados para o adversário, mas, mais do que isso, estamos preocupados com a nossa equipa e cientes da missão que temos a fazer no jogo", frisou o médio luso, instado, depois, a esclarecer se tem o sonho de vencer uma prova europeia."Por acaso, e como foi há poucos dias, lembro-me das palavras do míster. Não precisamos que nos metam mais pressão do que a que já temos. Sonhos todos temos, mas a nossa função é representar o clube da melhor maneira e numa prova que já foi ganha por um português e queremos fazer algo diferente. Queremos dar uma boa resposta. Temos as nossas expetativas, mas o nosso pensamento é apenas no jogo de amanhã e na Fiorentina", garantiu o mais novo dos irmãos Horta."Claro que sim. É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias e temos conseguido isso. Quando assim é, parece que a palavra cansaço não existe. A nossa energia vem das vitórias e todos os jogadores estão com a máxima frescura para dar uma boa resposta.""Boa pergunta… Mas é muito fácil a resposta: ganhar o próximo jogo. Uma das grandes chaves do Sp. Braga tem conseguido manter o núcleo duro do balneário e um dos grandes trunfos é pensarmos da mesma maneira, sermos todos competitivos. Em todas as competições entramos para a tentar conquistar. Esta é uma competição que já foi ganha por um português e queremos fazer algo diferente. Neste momento só pensamos no jogo de amanhã. Estamos focados em fazer um grande jogo amanhã, até porque a primeira-mão é sempre importante."