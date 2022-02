André Horta: «Peço para quem não viu para rever o jogo e perceber porque estamos a festejar»

André Horta garantiu que o Sp. Braga deu "uma boa resposta" depois de ter perdido por 2-0 na Moldávia, diante do Sheriff."Conseguimos complicar porque perdemos fora por duas bolas a zero. Digo complicar porque tínhamos capacidade para fazer mais. Peço às pessoas para quem não viu para rever o jogo e perceber porque estamos a festejar no fim. Não deveríamos ter vindo com uma desvantagem de dois golos. Fizemos uma primeira parte avassaladora, possivelmente das melhores da época. Depois, ao intervalo o Sheriff mudou um pouco o jogo, meteu mais um médio para travar as nossas dinâmicas e o jogo mudou de figura. Não fomos à toa em busca do 3-2, mas a vitória no final é inteiramente justa", frisou em declarações à Sport TV."Joguei uma linha mais à frente e tentei o golo. Todos dizem que tem faltado o golo e eu tenho tentado."