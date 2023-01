André Horta: «Pizzi tem demasiados golos, títulos e jogos para ligar às críticas»

André Horta desvalorizou as críticas de alguns adeptos do Sp. Braga à contratação de Pizzi, apontando para o currículo do experiente médio."Somos jogadores de futebol e estamos sujeitos a isso. Passei pelo mesmo quando cheguei ao Sp. Braga e estou aqui, estou vivo. Não ligamos a essas coisas, o Pizzi tem demasiados golos, títulos e jogos para ligar a isso. Ele está motivado, vê os nosso jogos e está identificado com a nossa forma de jogar", vincou o médio arsenalista durante a gala Legião de Ouro, que encerra as comemorações do 102.º aniversário do clube minhoto.Além de Pizzi, chegaram ao Sp. Braga Bruma e Joe Mendes neste mercado de inverno e André Horta aplaude: "Temos os nossos objetivos muito bem definidos e não nos desviamos do nosso caminho. Os reforços vêm para ajudar, pese embora já tenhamos uma equipa com muita qualidade. Aprovamos os reforços e sabemos que podem acrescentar algo."Segue-se o jogo com o Sporting, em Alvalade, já na quarta-feira, e o médio só tem um objetivo: "Entramos em todos os jogos para vencer."