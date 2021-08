André Horta: «Podíamos ter saído com os três pontos»

André Horta assume que o Sp. Braga deveria ter saído com os três pontos no embate frente ao V. Guimarães, da quarta jornada da Liga Bwin.





Em declarações no final da partida à Sport TV, o médio-centro dos bracarenses realçou as grandes oportunidades que a equipa teve durante todo o encontro, sublinhando as palavras do seu treinador: "a haver um vencedor devíamos ser nós", atirou."Podíamos ter saído com os três pontos. Tivemos três ou quatro oportunidades flagrantes, duas bolas nos postes. Tivemos maior ascendente. Eles em transição e nós a controlar com bola e a aproveitar algumas situações para sair em ataques rápidos. Conseguimos três ou quatro vezes, não definimos bem, mas a haver vencedor devíamos ser nós", começou por dizer o médio."Começámos a perceber a estratégia deles e arranjámos soluções. A partir daí, começámos a dominar e queríamos os três pontos, não conseguimos. Agora é descansar porque quando voltarmos teremos a Liga Europa e vamos ter muitos jogos.""Eu já estou aqui há alguns anos e todos os anos temos de lidar com as saídas, por causa das boas épocas que fazemos. Vamos sempre mudando um pouco a equipa base o plantel. Chegam jogadores novos e têm de adquirir novas ideias. Mas temos um coletivo forte. Demonstrámos no jogo com o Sporting, jogo do Moreirense também foi bom, reagimos bem, e este jogo também. Sempre à procura da vitória, é isso que podem esperar do Braga.""Isto é um jogo com muita história no campeonato português. É dos jogos com melhor ambiente. Queria era ter ganho", concluiu.