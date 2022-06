André Horta: «Temos de ganhar títulos e o de campeão nacional não está tão longe...»

Nas declarações ao canal do Sp. Braga após ter renovado até 2027, André Horta focou a importância do clube "dar primazia à conquista de títulos". "Temos de ganhar títulos, temos de trabalhar para ganhar títulos, é o mais importante, até porque no fim da carreira é isso que fica, podemos meter o nome na história do clube. Temos de dar primazia a isso", apontou."O título de campeão nacional não está tão longe como estava há uns anos, mas temos de continuar a trabalhar para lá chegar, as Taças são de uma importância extrema para nós, onde temos sempre uma palavra a dizer. Individualmente é continuar como tem sido estas épocas, acima de tudo sem lesões que é o mais importante. Se puder estar bem, os objetivos cumprem-se naturalmente", acrescentou, já depois de ter olhado os pontos altos da sua experiência nos guerreiros."A conquista da Taça de Portugal, claramente, foi o momento alto da minha passagem no clube, foi um momento histórico no clube. Já fizemos a época com mais pontos no campeonato, na minha 1.ª época com o míster Abel, ganhámos a Taça da Liga, depois a Taça de Portugal, este ano [2021/22] não conseguimos nenhum título, mas vamos tentar para o ano, porque o clube vive de títulos e sempre que vencemos um título estamos sempre mais próximos de chegar ao patamar dos ditos grandes. E o Sp. Braga já é considerado um grande", referiu o médio, de 25 anos.