André Horta: «Trocava a Champions por jogar com o meu irmão para sempre»

André Horta deixou muitos elogios ao irmão Ricardo Horta, com quem joga no Sp. Braga. No podcast 'Segundo Poste', o médio falou sobre sonhos e objetivos, para sublinhar o orgulho que tem por atuar com o irmão mais velho, o melhor marcador da história do clube minhoto."Já cumpri todos os sonhos, é a primeira vez que o digo publicamente. Mas tenho muitos objetivos. Agora sonhos já os cumpri e muito cedo, se calhar até mais cedo do que gostaria, pois ia dar-me outra alma para correr atrás deles. Ganhar uma Champions é talvez o máximo objetivo e continuar a jogar com o meu irmão (risos). Jogar com ele na Seleção? Já o fizemos nos sub-21, em Barcelos", afirmou André Horta, num registo animado."Um dos objetivos era jogar com ele para sempre. Trocava a Champions por jogar com ele para sempre. A malta não tem noção, é diferente, também não consigo explicar. Como é estar num balneário onde ele é rei? Sou o irmão do melhor da história", brincou.