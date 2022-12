Antero Henrique na gestão dos projetos QSI fora do PSG... incluindo o do Sp. Braga

Antero Henrique vai ser o elo de ligação entre o Qatar Sports Investments (QSI) e o Sp. Braga, no seguimento da aquisição de 21,67% do capital social da SAD arsenalista em outubro. Mas a influência do português não se esgotará aí e, segundo as informações recolhidas por, passará também pelos próximos projetos desportivos nos quais o QSI tomar parte.Na prática, Antero Henrique será responsável pela representação do fundo qatari junto das sociedades que vierem a estar ligadas ao QSI, fora do âmbito PSG. De notar que, quanto à ligação ao Sp. Braga, ainda de acordo com a informação apurada, tal não representa qualquer primeiro passo face a uma eventual passagem de Antero Henrique para o papel de diretor desportivo dos bracarenses. Aliás, de recordar que o português continua a exercer esse mesmo papel na liga do Qatar.De notar ainda que este posicionamento de Antero Henrique junto do Sp. Braga foi divulgado por Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, no seguimento de uma reestruturação da política de contratações do clube e das divergências que se verificaram entre aquele e Luís Campos. Nessa mesma entrevista, ao jornal L'Équipe, o responsável qatari confirmou que o QSI irá em breve fazer um novo investimento: "Antero Henrique vai continuar, mas não vai gerir a primeira equipa. Vai ajudar o Sp. Braga e nós vamos entrar noutro clube também."