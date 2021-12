António Eirô assina contrato profissional com o Sp. Braga

A aposta em jovens tem sido uma das grandes bandeiras do projeto do Sp. Braga nos últimos anos, aspeto que voltou a ficar bem patente nesta segunda-feira. O conjunto minhoto anunciou que António Eirô assinou contrato profissional com o clube.Com este novo vínculo, o médio-ofensivo, de apenas 20 anos, fica ligado aos arsenalistas até 2023. Depois de ter chegado ao Minho no início da época, proveniente do Vila Real, Eirô tem vindo a evoluir na equipa sub-23, onde soma um golo em 12 encontros disputados.Recorde-se que, recentemente, Roger também já tinha assinado contrato profissional com o Sp. Braga.