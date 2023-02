António Salvador: 20 anos a elevar o Sp. Braga

A história do Sp. Braga na sua dimensão desportiva e social pode, perfeitamente, dividir-se em dois ciclos: há um antes e um depois de António Salvador. E cumprem-se hoje 20 anos desde a chegada do dirigente ao trono dos arsenalistas, sendo o segundo presidente de um clube da Liga Bwin há mais tempo em funções, apenas atrás de Pinto da Costa.



Salvador ganhou o seu espaço dentro do próprio clube, mas também no panorama geoestratégico do futebol português, pincelado por ações e até negócios que têm vindo a alimentar o crescimento dos guerreiros e a paulatina aproximação aos três clubes mais titulados em Portugal.



Record viaja por estas duas décadas na tentativa de explicar o impacto do ainda presidente do clube e SAD do Sp. Braga, de 52 anos, que já cumpriu muitos objetivos, mas tem ainda um sonho maior por realizar: o de conquistar o título de campeão nacional.