António Salvador admite novo estádio se a requalificação do 1.º de Maio não avançar

António Salvador admitiu publicamente, pela primeira vez, a alternativa de erguer um novo estádio de raiz caso não avance o projeto da requalificação do Estádio 1º de Maio. Em entrevista concedida à Diário do Minho TV, o presidente do Sp. Braga lembrou que o autarca Ricardo Rio "disse publicamente que quer vender o Estádio Municipal" e que, quanto ao 1º de Maio, "nada se pode fazer se não houver sintonia". E, como já demos conta em devido tempo,apresentado."A alternativa de um estádio completamente novo, do Sp. Braga, e não ir para o 1º de Maio só avançou porque o presidente da Câmara disse querer vender o Estádio Municipal. Temos contrato de utilização até 2030 e temos de fazer o trabalho de precaver o futuro. Mas entendo que o projeto de requalificação do 1º de Maio seria a maior obra dos últimos 20 para a cidade, se o poder político fizesse todos os esforços com o Sp. Braga", referiu o líder minhoto.Salvador revelou que a obra da segunda fase da cidade desportiva ficará concluída "durante este ano" e admite a abertura de portas em setembro. O dirigente reforçou que o clube "está a criar bases sustentadas para um dia ser campeão". "Se quiser ser campeão à força, depois será a morte do Sp. Braga", acentuou.