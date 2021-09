António Salvador após dois empates na Liga: «Este ciclo tem de mudar imediatamente»

António Salvador lidera a comitiva do Sp. Braga que partiu, esta tarde, para a Sérvia, onde irá defrontar na quinta-feira o Estrela Vermelha, no arranque da Liga Europa. Uma nova frente de batalha para os guerreiros, que surge depois de um arranque de campeonato não tão produtivo como os próprios esperariam, com duas vitórias, uma derrota e dois empates nas duas últimas jornadas. O presidente dos minhotos diz mesmo que "este ciclo tem de mudar imediatamente".





"Temos de fazer mais e melhor do que temos feito no arranque do campeonato, muito mais e melhor do que fizemos no jogo com o P. Ferreira, porque para ganhar jogos não chega a qualidade. É preciso trabalhar, intensidade, agressividade, correr. Vamos ter de ter tudo isso para vencer na quinta-feira", disse António Salvador, no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto."O Sp. Braga em todos os jogos tem de lutar para vencer, temos de ser intensos em cada jogo para vencer. Tenho a consciência de que poderíamos ter feito mais, temos de trabalhar diariamente mais para chegarmos aos jogos preparados para jogar com intensidade, vontade e força para vencer", comentou."Mudança de ciclo no Sp. Braga é algo constante, objetivamente ano após ano é fazer mais e melhor. Acabámos mal o ano passado, não temos começado bem este ano e este é um ciclo que tem de mudar imediatamente para outro tipo de resultados. É a pressão permanente de ganhar todos os jogos", acrescentou o dirigente arsenalista.Na recente entrevista exclusiva a, António Salvador assumiu o "claro objetivo" de terminar a fase de grupos no 1.º lugar, pois é essa a garantia da presença nos oitavos-de-final, já que o 2.º lugar obriga os clubes a disputarem um playoff com os terceiros classificados da Liga dos Campeões. Esta tarde, Salvador voltou a frisar a confiança minhota em ter sucesso na campanha europeia, não deixando de alertar para o equilíbrio do Grupo F que, além do Estrela Vermelha, tem ainda Ludogorets e Midtjylland."As expectativas são boas, vamos iniciar a competição europeia com confiança, no que o Sp. Braga pode fazer e pelo que tem feito no passado. O Sp. Braga tem história nesta competição. Tem estado permanentemente na fase de grupos, passado à fase seguinte quase sempre. Independentemente do sorteio não ter dado nomes sonantes no grupo, é um grupo muito difícil, equilibrado, provavelmente a equipa que vamos jogar é teoricamente das mais difíceis que vamos defrontar. Sabemos o valor que temos, qualidade do plantel, vamos preparar para defrontar um grande adversário e vencer", disse.