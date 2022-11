António Salvador de luto pela morte da mãe

António Salvador, presidente do Sp. Braga, está de luto pela morte da mãe, Maria da Conceição Rodrigues."O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria da Conceição Rodrigues, mãe do Presidente António Salvador, e endereça à família e amigos as mais sentidas condolências", aponta o Sp. Braga, em nota divulgada no site oficial.Ao presidente do Sp. Braga e restante família,apresenta sentidas condolências.