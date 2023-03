António Salvador defende que cabe à Liga "definir a chave de distribuição dos direitos de transmissão"

As Jornadas Anuais 2023 estão a decorrer no Estádio Municipal de Braga e António Salvador, na qualidade de anfitrião, fez algumas considerações sobre o evento e deixou algumas medidas que considera importantes para melhorar o futebol profissional."Acredito que temos pela frente os anos mais importantes da história do futebol profissional em Portugal. É uma missão que não admite calculismos táticos ou interesses particulares, mas que deve ter uma única e exclusiva agenda, que é a agenda do futebol profissional e dos seus enormes desafios", começou por referir, enumerando depois sete objetivos: "Definir a chave de distribuição dos direitos de transmissão. Seria muito negativo que não fosse o futebol profissional e quem o lidera a fechar este tema; concluir e se possível antecipar o processo de centralização dos direitos de transmissão, aumentando significativamente o valor global destes mesmos direitos. Seria também muito preocupante que a liderança do futebol profissional não o conseguisse; Aumentar a competitividade interna e externa do nosso futebol profissional, o que passa por termos competições melhores e mais disputadas, que permitam que a nossa competitividade na Europa também seja maior e não esteja limitada a quatro representantes; Expandir e internacionalizar o nosso futebol profissional; Aumentar e diversificar as fontes de receita; Antecipar, preparar e capacitar o futebol profissional português para os novos ciclos competitivos internacionais, antevendo as grandes mudanças que o futebol vai enfrentar nos próximos anos; Renovar e modernizar instalações, renovar e modernizar a forma de contacto com os públicos, reforçando o posicionamento do futebol profissional não apenas na indústria do desporto, mas também na indústria do entretenimento".António Salvador considera que "a resposta a estes objetivos será decisiva para o crescimento do futebol português e que qualquer erro ou falha neste processo conduzirá à irrelevância da Liga Portugal e das suas Sociedades Desportivas".