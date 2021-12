António Salvador deixa mensagem de Natal: «Desígnio de um guerreiro é lutar sem desistir»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Salvador não quis deixar passar a quadra natalícia sem deixar uma mensagem aos adeptos do Sp. Braga. Através das redes sociais dos arsenalistas, o presidente do emblema minhoto desejou uma quadra feliz a todo o universo bracarense."Caros sócios e adeptos do SC Braga, que este seja um momento de paz, de serenidade, de união, de amor, de amizade e de comunhão. A pandemia continua a colocar-nos desafios diários, incitando a nossa perseverança, a nossa coragem e a nossa capacidade para nos superarmos. Resistimos, reerguemo-nos, superamos. Juntos, porque só assim fez, faz e fará sentido. Este é o desígnio de um guerreiro, lutar sem desistir, mesmo quandos os obstáculos parecem intransponíveis", começou por escrever António Salvador, prosseguindo."O que o vírus afastou, a paixão aproximou; o que a pandemia tentou separar, o amor por um clube, por um emblema, por uma região, por uma cidade... uniu. Obrigado por estarem sempre desse lado e por manterem bem aceso este amor incondicional. Somos família, somos SC Braga", concluiu.