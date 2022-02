António Salvador: «Desde a primeira hora que contratei Carvalhal para projeto de 2 anos»

António Salvador assumiu que o dérbi minhoto entre V. Guimarães e Sp. Braga - que sorriu aos vimaranenses - não correu bem aos arsenalistas, apontado algumas falhas aos seus jogadores. Em entrevista à CNN Portugal, o presidente dos bracarenses abordou ainda o investimento feito no plantel para a presente época e o interesse do Flamengo - que acabou por contratar Paulo Sousa - em Carlos Carvalhal."Jogo em Guimarães não nos correu bem, há palavras do capitão Ricardo Horta que subscrevo, nunca poderíamos ter perdido aquele jogo. A desconcentração no futebol é fatal, houve momentos do jogo que devíamos ter tido outra concentração e não tivemos, com expulsão jogo ficou mais complicado para nós.""O responsável é sempre o presidente, faço a autocrítica que sou responsável de tudo, para o bem ou mal. Houve jogadores fundamentais que saíram (Esgaio e o Fransérgio), os que foram contratados tiveram o aval e foram a pedido do treinador, Lucas Mineiro e Yan Couto. Houve jogos em que não devia acontecer o que aconteceu, como Boavista, Vizela, são momentos chave em jogos a eliminar.""Não estou dececionado, Carlos Carvalhal tem feito um trabalho fantástico, temos feito percurso fantástico na Liga Europa, nas Taças não conseguimos finais, na Liga estamos na luta e devíamos ter mais pontos, em casa perdemos 5 pontos nos últimos jogos.""Desde a primeira hora que contratei Carvalhal para projeto de 2 anos, sobre Flamengo ou outros clubes, o que posso dizer é que ao Braga nunca chegou uma proposta oficial. Nem nunca tivemos conhecimento de proposta nenhuma, se o Carlos Carvalhal a teve, a mim não me informou. Dirigentes do Flamengo estiveram em Braga, porque em 2019 eu estive no Rio com eles no Flamengo e ficou combinado que quando viessem a Portugal viriam a Braga visitar o clube e Cidade Desportiva. Vieram a Braga e nem os acompanhei à Cidade Desportiva.""Estamos a começar a 2.ª volta, não é momento para falar disso. Há muito campeonato pela frente e a seu tempo iremos conversar. Nunca fui tentado [a despedir] mesmo após a eliminação com o Vizela, fui muito claro de que o treinador ia continuar a cumprir o contrato", concluiu.