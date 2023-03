António Salvador diz que jogos até ao fim da época "são finais" para o Sp. Braga

O presidente do Sp. Braga afirmou esta quinta-feira que os jogos até ao fim da época "são finais" e frisou a ambição de vencer o FC Porto, no domingo, na 25.ª jornada da Liga Bwin.

Os bracarenses ocupam a terceira posição, com 55 pontos, e recebem, no domingo, os portistas, segundos classificados, com 57, mas, para António Salvador, "todos os jogos são importantes" no clube.

"Como disse o treinador [Artur Jorge], daqui para a frente são finais. Este é mais um jogo, como outros que hão de vir e que temos feito", disse, à margem da apresentação do SCB Innovation Hub, projeto em parceria com a Microsoft ligado à inovação.

Em relação ao encontro do próximo domingo, referiu: "É mais um jogo. Como em todos, entramos em campo para ganhar, os jogadores sabem disso também. Vamos trabalhar para ganhar os próximos jogos", afirmou.