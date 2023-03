António Salvador e a contratação de Jorge Jesus: «Ele disse-me que era o treinador ideal»

Jorge Jesus foi um dos muitos técnicos que António Salvador e o Sp. Braga ajudaram a lançar para a alta roda do futebol. Ainda assim, a passagem do agora técnico do Fenerbahçe pelos arsenalistas aconteceu muito por iniciativa própria, tal como revelou o presidente em entrevista à NEXT."Fomos jogar ao Estrela e estava na tribuna e também estava lá o Jorge Jesus. Ele disse-me: 'Presidente, eu era o treinador ideal para o seu Braga. Consigo, o que tenho visto e analisado, podemos fazer coisas maravilhosas e coisas maiores.' Eu registei aquilo, não lhe disse nada, mas fiquei com aquilo cá dentro. Cheguei à conclusão que era o ideal para assumir os destinos do clube", disse o líder dos guerreiros, considerando que essa foi uma ligação determinante para o crescimento do clube."Foi um momento de afirmação. Jorge Jesus era um treinador arrojado, com o qual tenho uma grande relação. É dos treinadores com quem mais tenho relação. Foi um momento de grande afirmação do Sp. Braga. Jogámos as competições europeias, a Taça UEFA, e ganhámos a Intertoto. Foi um momento de clique. Depois foi para o Benfica e veio o Domingos", recorda.A relação ficou e, ainda hoje, os dois mantêm contacto, algo que nem sempre caiu bem junto dos presidentes. "O Jorge Jesus é genuíno. Mesmo quando ele treinava o Benfica ou o Sporting, eu almoçava ou jantava muitas vezes com ele, em Lisboa. Uma vez ele até me disse que o presidente ia ficar com ciúmes por almoçarmos tantas vezes juntos, mas eu não podia recusar só por ser treinador do Sporting", referiu.Jorge Jesus não ficou indiferente à efeméride dos 20 anos de presidência de Salvador e, por intermédio da NEXT, deixou uma mensagem ao líder. "Vão fazer-lhe uma homenagem de 20 anos de carreira como presidente do Sp. Braga, justamente. Partilhei consigo um ano de trabalho em 2008/09. Contratou-me para treinar o Sp. Braga e desde aí o Sp. Braga, que era braguinha, é o Braga a crescer mais, pela sua paixão e dimensão. Tem sabido escolher as pessoas certas para trabalharem consigo no desenvolvimento desse grande clube. Desejo que o seu sonho, ser campeão, se possa realizar. Está de parabéns, tem feito um obra notável. Espero que um dia venha a Istambulo. Vou recebê-lo de braços abertos.