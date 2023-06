António Salvador e a final da Taça: «O desígnio do Sp. Braga é desafiar os melhores»

Depois dos triunfos em 1966, 2016 e 2021, o Sp. Braga vai procurar levantar a Taça de Portugal pela sua quarta vez na sua história no próximo domingo, frente ao FC Porto. Em declarações aos meios da Federação Portuguesa de Futebol, António Salvador, presidente dos arsenalistas, realçou o entusiasmo com que o clube encara esta partida."É com extrema ambição que o Sp. Braga regressa à final da Taça de Portugal, depois das conquistas recentes de 2016 e 2021 (...). Para o Sp. Braga este regresso ao Jamor significa uma redobrada satisfação, já que, à enorme ambição de conquista de mais um troféu, se junta a alegria tão típica das jornadas no Estádio Nacional e a força da presença dos nossos sócios. Não esqueço a energia que o nosso público transmitiu à equipa na final de 2016, exatos 50 anos depois da vitória de 1966, e é com essas memórias em mente que vamos à procura de mais uma conquista e de mais uma celebração conjunta. Ultrapassámos, como é sabido, valiosos adversários, em eliminatórias emocionantes e quem engrandeceram o espírito da Taça de Portugal. Somo, com todo o mérito, justos finalistas. É notório, como se manifestou na imensa procura por um lugar neste jogo, que o Sp. Braga cresce desportiva e socialmente, concretizando a visão ambiciosa que todos partilhamos e que nos tem permitido encetar um caminho de evolução que não queremos que tenha fim", começou por referir.O dirigente deixou ainda elogios ao FC Porto, ainda que, de forma natural, tenha dado ênfase ao desejo de levar o troféu para Braga: "Sabemos que pela frente vamos encontrar um grande adversário, frente ao qual temos discutido, sobretudo na última década, títulos nacionais e internacionais. É esse o desígnio do Sp. Braga: desafiar os melhores. Reencontrar o FC Porto, que também merece o nosso aplauso e reconhecimento pela grande época realizadam, é um evento de cartaz que promove tudo o que de bom há nosso futebol: estádio cheio, adeptos fervorosos e excelentes equipas. Desfrutemos, pois, do momento, celebrando o desporto, o fair-play e a magia desta histórica competição".