António Salvador e a saída de Carvalhal: «Acredito que um dia volta cá»

António Salvador e Carlos Carvalhal gravaram um vídeo no relvado do Municipal de Braga no qual falaram da saída do treinador. No final, os dois deram um forte abraço, com o presidente do Sp. Braga a dizer o seguinte ao técnico: "Quero dizer que portas estão sempre abertas. Um dia que mude o ciclo e queira regressar... Acredito que um dia volta cá."Antes disso, António Salvador fez um balanço da passagem de Carvalhal pelo comando técnico do Sp. Braga, afirmando, entre outras coisas, que a intenção era a de que o treinador "pudesse continuar".: "Foram dois anos de trabalho, de muita competência, de coisas muito boas que conseguimos fazer. Mostrámos que temos um grande grupo de trabalho, fizemos coisas muito interessantes, conquistámos uma Taça de Portugal, fizemos coisas muito boas este ano, nomeadamente na Liga Europa, fizemos uma segunda volta do campeonato onde ganhámos aos três grandes, coisa que nenhum outro clube conseguiu fazer, nem entre eles conseguiram.": "Quando contratei o míster Carlos Carvalhal foi para um ciclo de dois anos, ele sempre demonstrou que gostaria de cumprir esse ciclo. E, agora, a nossa intenção era que o míster pudesse continuar, sempre manifestou vontade de cumprir este ciclo e resta-nos agradecer por todo o trabalho que ele fez. Foram dois anos fantásticos que passámos aqui, de muito trabalho, muita força, muita união. E só assim conseguimos desenvolver o trabalho.": "Ele está de parabéns, é um grande bracarense, tem demonstrado o amor que tem a este clube. É um profissional de futebol e entende que o ciclo deve terminar aqui, foi assim desde a primeira hora em que assinámos o contrato, e é isso que vai acontecer. Desejar-lhe boa sorte para o futuro da carreira e dar os parabéns por aquilo que consegui desenvolver neste dois anos.": "(Carvalhal) Valorizou jogadores, fizemos bons jogos, tivemos uma forte união entre adeptos e clube, mas a vida é assim mesmo, há que continuar. Somos um clube grande, um clube que tem demonstrado que, independentemente de um ou outro jogador e treinador que possam sair, vai continuar sempre a lutar pelos objetivos. Pena nossa perder um treinador que é da casa, que ama este clube, mas a vida é assim mesmo."