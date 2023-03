António Salvador assumiu que a saída de Rúben Amorim, a meio da época 2019/20, foi um "duro golpe". Na altura, o técnico rumou ao Sporting, que pagou a cláusula, e o líder arsenalista diz que esse foi "um retrocesso" para os minhotos, mas a resposta interna agradou."A época 2019/20 não começou muito bem com o Sá Pinto. No Natal, tínhamos a pior classificação de sempre comigo à frente do Sp. Braga. Fomos buscar o Rúben Amorim à equipa B. Já o conhecia bem, porque ele já tinha estado cá como jogador, e eu sabia da ambição dele e como lidava com o futebol. Sempre achei que iria ser um grande treinador. Num mês e meio tudo mudou e ganhámos a Taça da Liga. Depois, o Sporting, num golpe duro, levou o Rúben Amorim. Naquele momento foi um retrocesso no clube, mas, mesmo assim, conseguimos ficar em terceiro lugar, à frente do Sporting", disse, em entrevista à NEXT.