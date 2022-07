António Salvador e o fax com proposta do Benfica por Ricardo Horta: «Nunca mais falámos»

António Salvador revelou que o interesse do Benfica em Ricardo Horta começou logo em fevereiro mas que, entretanto, o negócio nunca mais avançou depois de a oferta encarnada ter ficado bem longe do pedido pelo Sp. Braga."O presidente do Benfica falou comigo em fevereiro [n.d.r.: na Cimeira de Presidentes], dizendo que gostaria de mudar a política de contratações em Portugal e que Ricardo Horta encaixava nesse perfil. Disse-lhe que não via como podia ser possível quando Horta recusou uma proposta de 15 milhões de euros. Disse-lhe que não saía por esse valor. Ele [Rui Costa] disse-me que não valia a pena então falar porque não era possível para o Benfica. Surpresa minha quando vi as primeiras notícias, logo depois recebi um fax do Benfica a dizer que estava disposto a negociar por 10 milhões de euros mais dois jogadores. Não falámos mais desde então", contou o presidente bracarense ao Canal 11.Os avisos do Málaga relativamente a uma possível transferência do jogador - o clube espanhol alega ter direito a 67% do valor de uma proposta rejeitada -, Salvador vincou que o Sp. Braga é soberano: "O Málaga tem uma percentagem. O jogador só sai do Sp. Braga quando o Sp. Braga achar que é o valor do jogador".Depois de há semanas ter dito que era fácil negociar com o FC Porto e que os dragões sabiam o valor exigido para levar Ricardo Horta , Salvador garantiu que os dragões nunca tentaram contratar o capitão dos minhotos: "FC Porto não é verdade. Todos os clubes grandes gostariam de tê-lo. O Pinto da Costa sempre me disse como é que um jogador como ele não estava na Seleção, porque era um dos melhores jogadores a jogar em Portugal. Ricardo Horta vale 30 milhões de euros. Há um compromisso com o jogador e sabe que o valor mínimo é 20 milhões de euros. [Ainda pode sair?] Eu gostava muito que ele pudesse continuar. Se o Ricardo disser que quer ir embora, por muita pena minha e dos adeptos... está completamente tranquilo. Ainda hoje tivemos uma reunião de capitães. Ricardo Horta esteve à cabeça dessa reunião. É o capitão."