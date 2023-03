António Salvador e o Innovation Hub: «Estamos conscientes que o futuro é agora»

O Sp. Braga lançou oficialmente esta manhã o SCB Innovation Hub. Trata-se de projeto único em Portugal em que o principal propósito passa por "oferecer ambientes de incubação e desenvolvimento capazes de acolher projetos de inovação no âmbito das 'sportstech', nomeadamente nas áreas da Saúde e Performance, Cidade Desportiva (Futebol de Formação e Modalidades), Smart Stadium/Arena e Fan Engagement".Na prática, o Sp. Braga estabelece a diferença ao "dar um passo em frente no apoio a promissoras startups a nível regional, nacional e internacional, com vista ao crescimento exponencial de todos intervenientes, ajudando a gerar novas possibilidades de negócios e crescimento".Numa cerimónia cheia de tecnologia de ponta, como se impunha perante o lançamento de algo tão inovador no que respeita à relação de um clube com a sociedade envolvente, o evento contou com a presença óbvia de António Salvador, mas também com o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, bem como-os vários representantes de todos os parceiros do Sp. Braga neste projeto em que incluem a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal, entre outras entidades de relevo. Hélder Postiga representou a FPF e Mário Costa, líder da Assembleia Geral, foi o representante da Liga.Na ocasião António Salvador destacou "o dia muito importante" para o Sp. Braga. "Sabemos, como é natural, que os sócios e a opinião pública valorizam sobretudo os resultados desportivos e o crescimento estrutural. Mas nós, que todos os dias trabalhamos nas mais diversas áreas e lutamos para que o clube seja cada vez mais forte, compreendemos que a vantagem competitiva está na visão futura e que a importância de chegar primeiro é fundamental para que se atinjam os resultados", regiostou o presidente do Sp. Braga, acrescentando: "Considero, por isso mesmo, que o projeto que hoje apresentamos é um grande passo para o Sporting Clube de Braga e para o seu crescimento futuro. O nosso posicionamento na área da tecnologia e da inovação é essencial para que o trabalho que desenvolvemos seja cada vez mais competente e nos conduza a melhores resultados. Estamos conscientes de que o futuro é agora e que o digital terá um peso cada vez maior nesta indústria, nomeadamente através da inteligência artificial, decisiva para a realização de tarefas e para a otimização de recursos. Ter as melhores ferramentas de apoio ao treino e ao jogo, aumentar o rendimento dos nossos atletas, potenciar a experiência do público no estádio e na Cidade Desportiva e aprofundar a nossa relação com os sócios, com os adeptos e com a toda a nossa audiência é importante para o nosso crescimento e para as nossas ambições futuras."Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, salientou "o dia muito feliz para a cidade". "Estamos a testemunhar o sucesso de uma estratégia de desenvolvimento económico em que assumimos todos que deve gerar capacidade de inovação transversal a toda a nossa sociedade. Podemos garantir que o Sp. Braga está na vanguarda e posiciona-se como líder na inovação tecnológica em contexto desportivo e é com esta capacidade inovadora que se pode fazer a diferença. Este é um projeto de Braga para o Mundo que possibilita a todos os envolvidos uma enorme gama de vantagens. Vai permitir ao Sp. Braga entrar na Liga dos Campeões do empreendedorismo."Já João Paulo Correia elogiou o Sp. Braga "pela iniciativa empreendedora perante um projeto que respira tecnologia e inovação". "É um projeto que me toca pessoalmente porque não se associa apenas ao futebol, mas também a outras modalidades, juntando desporto e juventude e o Sp. Braga está mais uma vez a assumir a dianteira naquilo que é essencial para o desenvolvimento da indústria do desporto. É um passo na afirmação do Sp. Braga como um clube que toma a dianteira como uma referência na inovação e futuro. Não estamos num relvado ou num campo de futebol, mas é certo que este é um golo decisivo no campo da tecnologia e inovação e um exemplo perante o país de que o Sp. Braga está na frente no que respeita à sustentabilidade", acrescentou o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.Este projeto tem uma estreita parceria com a Microsoft, aliando-se também à Universidade do Minho, à Startup Braga, à Global Sports Innovation Center (GSIC) e à Uría Menéndez - Proença de Carvalho.André Viana, assessor da presidência, foi quem apresentou o projeto e destacou a promoção de "programa de aceleração para a área do Desporto", com a associação a vários agentes determinantes para alavancar o projeto, destacando a cidade de Braga "com uma população jovem e instruída" como ideal para o efeito. "A ideia é colocar o Braga como um promotor e transmitir uma mensagem ao mercado que o clube está aberto a novas ideias e novos projetos e pode ser o impulsionador disso", destacou.