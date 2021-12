António Salvador: «É ponto de honra que o mister Carvalhal vai continuar no Sp. Braga»

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, afirmou esta quinta-feira que o treinador Carlos Carvalhal "vai continuar" no clube da Liga Bwin até, pelo menos, ao "fim" da época, altura em que termina o seu contrato.

No rescaldo da derrota frente ao Vizela (1-0), para os oitavos de final da Taça de Portugal, que eliminou o atual detentor do troféu da competição, o dirigente enalteceu a "grande dignidade" que os bracarenses, reduzidos a nove jogadores no final da partida, exibiram em campo e prometeu contar com o treinador de 56 anos para o que resta da temporada.

"Sobre a continuidade do mister Carvalhal, não vale a pena voltar a fazer perguntas. É ponto de honra que o mister Carvalhal vai continuar no Braga. É com estes [jogadores e equipa técnica] que vamos até ao fim. Não temos dado a resposta que gostaríamos, mas vamos dá-la daqui para a frente", frisou, na sala de imprensa do Estádio do Futebol Clube de Vizela.

Questionado também sobre o alegado interesse do Flamengo na contratação do técnico e a presença, nesta quarta-feira, de uma comitiva do emblema brasileiro na academia do clube minhoto, António Salvador limitou-se a dizer que a visita do vice-presidente para o futebol dos 'rubro-negros', Marcos Braz, foi apenas de "cortesia".

Ainda a propósito da derrota em Vizela, o responsável máximo dos arsenalistas frisou que os jogadores e a equipa técnica não tiveram "um dia feliz", já que, a seu ver, "não mereciam o resultado final", pelo domínio que apresentaram, mesmo em inferioridade numérica.

"Estamos em todas as frentes para ir o mais longe possível. Na Taça de Portugal, gostamos de chegar o mais longe possível, para tentar vencer a prova. Sabíamos que vínhamos jogar a um campo muito difícil, frente a um adversário que teve a felicidade de marcar golo no primeiro remate à baliza, mas tivemos grande caráter e atitude, a jogar com 10 e com nove", vincou.

Convicto de que a expulsão de Abel Ruiz, aos 29 minutos, foi correta, e de que a de André Horta, aos 89, foi errada, por ter chocado "involuntariamente" com Marcos Paulo após entrada do jogador do Vizela, Salvador disse ainda que o grupo vai ter "um futuro risonho" e "ganhar muitas mais vezes do que até hoje" na temporada 2021/22, se se apresentar com a mesma postura doravante.

Vencedor da Taça de Portugal em 2020/21, o Sp. Braga está de fora da competição, bem como da Taça da Liga, e ocupa o quarto lugar da Liga Bwin, com 28 pontos, para além de se encontrar no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, no qual vai defrontar o Sheriff Tiraspol, da Moldávia.