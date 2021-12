António Salvador entregou camisola '250' a Ricardo Horta

O golo de Ricardo Horta que colocou o Sp. Braga em vantagem frente ao Vizela O golo de Ricardo Horta que colocou o Sp. Braga em vantagem frente ao Vizela

Antes do apito inicial do Sp. Braga-Vizela , no qual voltou a ser decisivo, Ricardo Horta foi homenageado, recebendo, das mão do presidente António Salvador, uma camisola alusiva à marca dos 250 jogos ao serviço dos arsenalistas atingida frente ao Midtjylland, na quinta-feira.Sobre o jogo, o atacante considerou a vitória justa e destacou a importância da reação após uma derrota. "Procuramos sempre reagir aos resultados menos bons. Queríamos conquistar estes três pontos, muito importantes para nós, e o objectivo foi conseguido numa grande exibição", afirmou à Sport TV