António Salvador foi ao balneário após noite épica: «Foi um Braga europeu a sério»

António Salvador, presidente do Sp. Braga, desceu ao balneário dos arsenalistas depois da reviravolta consumada frente ao Sheriff, que permitiu aos minhotos estarem presentes no sorteio de hoje dos oitavos-de-final."Primeiro quero dar-vos os parabéns por este grande jogo que fizeram, uma grande, grande, grande primeira parte. Não vou falar da segunda, que foi sempre de grande atitude mas percebo que a equipa se viesse a desgastar, até jogámos no domingo... O que fizemos na primeira parte é sinal da qualidade que temos, de todos vocês sem exceção", começou por dizer o líder dos minhotos."O que peço a todos, estrutura, equipa técnica, todos... É que acreditem até ao fim, temos muito campeonato ainda, vamos ver o sorteio e de certeza que ainda vamos fazer coisas muito bonitas. Agora, é da forma como fizemos na primeira parte se quisermos passar a eliminatória", acrescentou.Depois, recordou a sua mensagem dirigida ao grupo depois do jogo da semana passada, na Moldávia. "Eu lá disse, a ti capitão [Ricardo Horta] e a todos, que era preciso uma resposta nos próximos dois jogos. Foi isso que fizeram, mas a resposta tem de ser contínua, não pode ser só ganhar um jogo e o outro deitar fora. Num grande clube como o Braga, temos de ter resposta contínua e a próxima é segunda-feira [com o Santa Clara]. Hoje estão de parabéns porque foi a noite de um Braga europeu a sério", anotou Salvador.