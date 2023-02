António Salvador: «Foi uma grande arbitragem e a expulsão de Bah não deixa dúvidas»

António Salvador falou numa vitória "justa" do Sp. Braga sobre o Benfica, nos penáltis (5-4, após 1-1 nos 120 minutos). "Foi uma vitória justa. Um jogo longo onde se defrontaram duas grandes equipas. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, contra uma grande equipa como o Benfica, mas penso que foi justo o Sp. Braga vencer esta eliminatória. Portanto, os jogadores estão de parabéns, todos eles, a nossa massa associativa que esteve aqui hoje, que apoiou a equipa e que muito ajudou para que conseguissem passar este grande obstáculo. Foi um jogo onde estiveram três grandes equipas em campo. O Sp. Braga, o Benfica e uma grande equipa de arbitragem", começou por dizer o presidente bracarense aos jornalistas, considerando depois que Bah foi bem expulso e que o árbitro Tiago Martins fez uma boa exibição.





"Vocês é que são os analistas, vocês é que são da comunicação social, é que analisam e comentam as arbitragens e sabem a arbitragem que se passou hoje em campo. Foi uma grande arbitragem. A expulsão que o Benfica contesta acho que não deixa dúvidas para ninguém. É uma expulsão clara, onde o jogador [Bah] vai ao tornozelo do outro com os pitões e onde poderia ter até acabado a época para o jogador [Pizzi].""Temos vindo a trabalhar, temos tido alguns percalços também. O que interessa agora é que este jogo já acabou e o foco agora é no jogo de domingo porque temos mais uma final no domingo, muito difícil, com pouco tempo de recuperação. Não consigo perceber como é que nós jogamos no sábado passado e não jogámos ontem e tivemos de jogar hoje quando temos um jogo no domingo e outro na quinta-feira. Acho que quem regula o futebol português não defende as equipas que jogam nas competições europeias. Se defendessem, o Benfica teve a oportunidade de adiar esse jogo este fim de semana, o Sp. Braga não teve e portanto acho que há uma desigualdade relacionada com as equipas que estão nas competições europeias e que deveriam ter uma maior atenção em defender o futebol português. Este jogo devia ter sido jogado ontem e não hoje. Amanhã vamos preparar um jogo que não se pode preparar. No sábado vamos para a Madeira. Jogámos no domingo, regressamos e quinta-feira temos novamente jogo.""Não pensamos nisso. Pensamos é no jogo de domingo, nos Barreiros, contra um adversário que é muito difícil e precisa de pontos, como o Sp. Braga também precisa. Vai ser mais uma final.""É o que podemos prometer: que os jogadores tenham um compromisso entre todo o grupo, que todo o jogo que dispute que o faça para vencer e conquistar os três pontos. O campeonato é uma maratona e no fim é quando se fazem as contas.""São duas peças que faz parte de um plantel. São mais duas peças que veem para ajudar. Todos eles são importantes e por isso é que eles estão cá. Esperemos que nos venham a ajudar."