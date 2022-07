António Salvador: «Há clubes que fazem abordagens através de terceiros e comunicação social»

O presidente do Sp. Braga abordou ainda a forma como têm sido feitas abordagens por jogadores, mas sem referir clubes em concreto... Recorde-se que Ricardo Horta tem sido muito cobiçado pelo Benfica e David Carmo apontado como alvo do FC Porto."Há muitas formas de fazer abordagens, há clubes que fazem abordagens através de terceiros e comunicação social e clubes que nos abordam de forma correta, institucional e com lisura. Aí assim, podemos conversar. Qualquer jogador que poderá sair do Sp. Braga terá de ser pelo valor justo que eles e o Sp. Braga merecem", disse."A comunicação social é que sabe o que anda a anunciar, toda a gente percebe. Toda a gente lê entre linhas o que vocês escrevem", continuou.