António Salvador: «Já discutimos o título com o Benfica e sabe-se por que motivo não ganhámos»

Depois do 4.º lugar na temporada passada, António Salvador quer subir a fasquia em 2022/23. "É sempre fazer melhor do que fizemos. Disse ao nosso treinador que ganhámos uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal. Queremos fazer melhor do que o ano passado e, por isso, reconquistar um desses títulos. Assim como valorizar os nossos jogadores", disse o presidente do Sp. Braga num entrevista ao Canal 11.António Salvador sublinhou novamente a necessidade de alterar o quadro competitivo, de forma a deixar os clubes com maior qualidade futebolística. "Onde estaríamos sem ter de vender? Estamos a trabalhar para um futebol mais competitivo e sustentável para que não tenhamos de depender tanto das vendas dos jogadores. Hoje, dificilmente, um clube em Portugal poderá estar numa final de uma competição europeia. É preciso alterar os quadros competitivos, para que os clubes não tenham que depender das vendas dos jogadores. Isto não é só com o Sp. Braga, mas com o Benfica, FC Porto ou Sporting."Salvador acredita que o Sp. Braga poderá lutar pelo título em breve. "Se não pensasse que isso não era possível não estaria aqui no Sp. Braga. Acho que num modelo atual as coisas são muito difíceis, mas não é isso que faz ganhar os jogos. Já ficámos em segundo, em terceiro, já estivemos a discutir o título até ao fim com o Benfica e sabe-se por que motivo não ganhámos nessa altura", recordou o líder arsenalista, frisando que houve outro momento em que o clube poderia ter novamente chegado ao topo: "Esse ano foi até ao fim, depois nem tanto. Mas depois há um ano em que no ano seguinte poderíamos ser campeões ou lutar para irmos à Liga dos Campeões. Quando entrou o Rúben Amorim. Se ele tivesse cá ficado, com aquela equipa, lutaríamos pelo título ou pela Liga dos Campeões."A saída de Amorim para o Sporting foi um processo novamente recordado, agora de forma sucinta: "Não foi uma saída fácil. Numa primeira reunião disse que não havia condições nenhumas, depois passado 15 dias tive de informar o Rúben Amorim. 'Se o Sporting pagar a cláusula eu quero ir para o Sporting. Se não pagar, fico cá'. Na primeira não acreditava, depois quando vieram foi para pagar. Não correu bem na altura. Com IVA ou sem IVA? Isso não interessa. O que interessa é que tudo já passou e que já está pago."