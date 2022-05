António Salvador na apresentação de Artur Jorge: «Que o contrato vá além dos dois anos»

António Salvador garante que a escolha do novo treinador obedeceu a uma "convicção" própria de que Artur Jorge é o homem certo para ocupar a "cadeira de sonho"."É o nosso treinador para os próximos dois anos, mas esperamos que [o contrato] vá além desses dois anos. O Artur Jorge é um homem da casa, que cresceu nesta casa enquanto jogador e, como treinador, desempenhou um trabalho de competência para poder assumir, hoje, os destinos da equipa principal do seu clube.""Representa os valores que este clube tem, a vontade de ganhar e a capacidade de unir. Portanto, todos juntos, com os sócios a apoiarem-nos, porque tenho a certeza que isso vai acontecer, iremos alcançar os nossos objetivos, lutar em todos os jogos para vencer. Com o Artur Jorge sairemos com a consciência de que tudo fizemos dentro do campo para vencer. [Dirigindo-se a Artur Jorge] Há dois anos disseste esta era a tua cadeira de sonho, quando alcançaste o terceiro lugar. Não foi aí, mas continuaste a mostrar a tua competência e, a partir de hoje, esta é a tua cadeira, aquela com que sempre sonhaste"."Nunca há treinadores, mas sim convicções. Esta é a minha convicção, é com ele que vamos construir um Sp. Braga vencedor. Foi escolhido com competência e convicção, naquela reta final de cinco jogos [em 2019/20] conseguiu recuperar de uma desvantagem e ficar num terceiro lugar. E esta é a convicção de um trabalho de paixão e de competência. Todos juntos iremos alcançar os nossos objetivos. A ambição é entrar em campo para lutar sempre para vencer".