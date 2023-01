António Salvador: «Não deixarei de me bater por um clube maior, mais forte e mais vencedor»

O Sp. Braga realizou, esta segunda-feira, a gala comemorativa do seu 102º aniversário, sendo que, na reta final do evento, António Salvador realizou o habitual discurso. Na retina ficou a ambição com que o líder arsenalista se dirigiu às pessoas presentes no Theatro Circo."O Sporting Clube de Braga tem hoje condições estruturais de que nunca dispôs no seu passado. Tem capacidade e talento nos seus recursos humanos e técnicos, que justificam e sustentam um reconhecimento nacional e internacional que são para nós uma imensa vantagem competitiva. Temos um objetivo e temos uma visão. Sabemos o que queremos e como podemos alcançá-lo. Sabem que quero e não deixarei de me bater por um clube maior, mais forte e mais vencedor, que concretize a ambição e a força da nossa cidade e do nosso povo. Sabem que tenho a energia, a motivação e a coragem para ajudar a concretizar aquilo que todos os nossos sócios e adeptos querem: que o Sporting Clube de Braga continue a crescer e alcance feitos mais altos e mais relevantes do que aqueles que já atingimos ao longo destes 20 anos de percurso conjunto. Somos hoje, há que reconhecê-lo, uma instituição de nível internacional e que compreende que só pode manter-se forte e robusta se alargar os seus horizontes e as suas fronteiras", vincou, sintetizando depois a ideia: "O Sporting Clube de Braga é hoje mais independente, mais autónomo e mais autossustentável do que alguma vez foi na sua história".António Salvador deixou uma palavra de apreço aos galardoados na cerimónia, com especial foco nos jogadores da equipa principal de futebol. "O Matheus por uma impressionante carreira ao serviço deste clube, em permanente crescimento e evolução. É um exemplo e uma inspiração. O Vitinha pela forma como saltou dos escalões de formação e da equipa B para o plantel principal. Com ambição, com respeito e com lealdade. É uma força da natureza e é uma honra tê-lo connosco. O Ricardo Horta, o nosso capitão, por se ter tornado no máximo goleador da história do clube e continuar a dar-nos enorme alegrias e a provar o grande guerreiro que é. Sei que já conquistaste muito nesta casa, mais do que se calhar alguma vez sonhaste, mas também sabes que eu acredito, nós acreditamos, que ainda há muito mais para conquistarmos juntos", sublinhou, dirigindo-se também a Carlos Carvalhal:"Não posso deixar de me dirigir ao mister Carlos Carvalhal. Disse, no dia em que encerrámos o seu ciclo de dois anos à frente da equipa principal, que nunca nos despedimos daqueles que são um de nós. O reconhecimento que hoje o Sporting Clube de Braga lhe presta é apenas um singelo agradecimento pelo muito que nos tem dado ao longo de todos estes anos. Como jogador, como treinador, sempre como adepto. Estamos e estaremos sempre juntos."