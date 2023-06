António Salvador: «Não existe o mínimo envolvimento da minha parte na Academia BSports»

António Salvador, presidente do Sp. Braga, enviou uma nota às redações esta manhã onde garante não ter "o mínimo envolvimento na Academia BSports". A TVI emitiu, na noite de segunda-feira, uma reportagem de investigação onde apontou alegadas ligações de António Salvador, presidente do Sp. Braga, a Mário Costa, agora ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga na sequência do envolvimento na Academia BSports, investigada atualmente por suspeitas de tráfico de seres humanos.A reportagem referia que Salvador e Costa terão criado uma empresa de gestão de jogadores 10 meses antes de nascer a BSports e que o líder do Sp. Braga terá sugerido o nome de Costa para a AG da Liga, em 2016. Na reportagem, Salvador já havia garantido: "Não tenho nem nunca tive qualquer relação ou interesse relacionado com a BSports".Esta manhã, António Salvador enviou uma nota às redações. "Resulta claro que não existe o mínimo envolvimento da minha parte na Academia BSports ou na sua atividade, seja a título individual ou através de qualquer empresa por mim detida, gerida ou participada, direta ou indiretamente", começa por referir."O SC Braga tem pugnado, ao longo de toda a sua história e com grande empenho da minha parte nestas últimas duas décadas, pela valorização das condições proporcionadas às centenas de crianças e jovens que nos confiam a sua formação desportiva, social e humana", acrescentou. "É-me particularmente intolerável qualquer associação a métodos que são o completo oposto do que defendo e pratico ao serviço e em prol do SC Braga há mais de 20 anos", concluiu o presidente dos arsenalistas."Ao final da tarde do passado domingo, fui contactado pela TVI, que me endereçou um conjunto de questões respeitante à minha relação com o Dr. Mário Costa. De boa fé, prestei e suportei todas as informações que me foram solicitadas e das quais resulta claro que não existe o mínimo envolvimento da minha parte na Academia BSports ou na sua atividade, seja a título individual ou através de qualquer empresa por mim detida, gerida ou participada, direta ou indiretamente.Omitindo grande parte dos esclarecimentos que transmiti e que são taxativos quanto a este facto, a TVI optou por lançar um anátema que - conforme se evidencia na reportagem emitida - não consegue demonstrar nem sustentar nos dados que apresenta, enveredando por uma narrativa de meras insinuações que entendo como caluniosa e, como tal, lesiva da minha reputação e idoneidade, impondo-se desde já a devida reposição da verdade e do meu bom nome.Enquanto Presidente do SC Braga há 20 anos, sempre tive a clara noção de que é absolutamente incompatível manter qualquer outro tipo de interesse na área do futebol e do desporto para além da representação da instituição que sucessivamente me tem eleito e confiado a sua gestão. Acresce que o SC Braga tem pugnado, ao longo de toda a sua história e com grande empenho da minha parte nestas últimas duas décadas, pela valorização das condições proporcionadas às centenas de crianças e jovens que nos confiam a sua formação desportiva, social e humana.O SC Braga tem orgulho em afirmar-se como um exemplo, quer pelas práticas que promove e pelos valores que transmite, como pelas condições e recursos que disponibiliza, pelo que me é particularmente intolerável qualquer associação a métodos que são o completo oposto do que defendo e pratico ao serviço e em prol do SC Braga há mais de 20 anos."