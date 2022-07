António Salvador: «Não existe um playoff. O nosso modelo premeia a regularidade e não há redução de equipas»

António Salvador enumerou algumas coisas que considera que "têm que mudar" no futebol português. Em entrevista ao Canal 11, o presidente do Sp. Braga pediu atenção aos horários dos jogos e propôs a existência de um playoff no campeonato português."Em maio fizemos uma reflexão onde juntámos todos os funcionários do clube, num fórum em Braga, e refletimos sobre o que é o futebol português. Essa reflexão que fizemos sobre o futebol português e na Europa é que há coisas que têm que mudar. Há novas gerações, novos públicos... as receitas mantêm-se. É necessário fazer regressar os adeptos aos estádios, com novos horários e novas condições. Depois há a questão da competitividade e da sustentabilidade do futebol português. Neste momento é muito previsível o que acontece no campeonato português. Queremos um campeonato mais competitivo e mais equipas portuguesas a pontuar na Europa. Houve praticamente apenas quatro equipas nos últimos anos. Precisamos de estar todos juntos e unidos para isso possa ser uma verdade. A UEFA alterou um novo ciclo de 2024-2027, eles próprios são das organizações com mais receitas na UEFA. O próprio Oliver Kahn, CEO do Bayern, um clube que ganha sempre o campeonato, disse que talvez fosse necessário um playoff para que o campeonato se tornasse mais competitivo. As propostas que fizemos não as tornámos públicas. Esta é uma alteração que tem de ser trabalhada e resolvida esta época para entrar em vigor em 2024-25. Este é um modelo que não serve o Sp. Braga, mas sim o futebol português. É preciso dizer isto. É um modelo para servir o futebol português. Já ouvi falar que existe um playoff, mas não existe um playoff. O nosso modelo premeia a regularidade e também não existe redução do número de equipas no campeonato, mantêm-se as 18 equipas. Sabemos que até 2025 temos de informar o Governo sobre que moldes existirá a distribuição. Até ao fim desta época, os quadros deverão ficar definidos. Cabe agora à Federação e à Liga. Estamos cá para trabalharmos todos, em prol da competitividade, dos adeptos, dos horários dos jogos. O Sp. Braga tem uma preferência para jogar ao domingo ao fim da tarde. Mesmo com o prejuízo de jogar com menos 72 horas quando às quintas-feiras jogamos nas competições europeias. Não queremos jogar a uma segunda-feira porque num dia de trabalho as pessoas não têm condições para ir aos estádios. É um modelo que já existe na Alemanha."E acrescentou: "É um modelo que não reduz equipas, há mais jogos, vai sempre premiar a regularidade do mérito das equipas e no fim discutir quem será o campeão."