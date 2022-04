António Salvador: «Não queremos negociar Ricardo Horta»

Ricardo Horta foi dado como alvo do Benfica, mas António Salvador não confirma que há negociações em curso para a transferência do capitão do Sp. Braga.“Sobre o Ricardo Horta não tenho nada a comentar, é jogador do Sp. Braga, renovou recentemente até 2026, é um jogador importantíssimo e capitão de equipa. Está prestes a fazer história no clube e queremos que fique. E com certeza que vai ficar”, reagiu António Salvador em declarações à SIC Notícias.