António Salvador nega favorecimento ao Benfica em 2010: «Mas cabe na cabeça de alguém? É algo lírico»

António Salvador recusou qualquer favorecimento ao Benfica em 2010. O 'Expresso' revelou a 13 de janeiro que o Fisco suspeitava que o clube minhoto tinha facilitado uma vitória encarnado nesse ano, com uma alegada ligação entre um jogo dos dois clubes e uma comissão paga a um antigo dirigente do emblema minhoto. O presidente bracarense fala em acusação "ridícula"."Cabe na cabeça de alguém, num ano em que estamos a lutar pelo título, numa guerra total com o Benfica... Toda a gente sabe, com a saída dos emails... O que o Sp. Braga passou nesse ano, com túneis, lesões... Acha que naquele jogo da Luz, disputado numa intensidade máxima, o Sp. Braga sofreu golo num canto, alguma vez era possível vender o jogo ao Benfica? Isso é algo lírico. A ser verdade, não fomos notificados. Não percebo, não tenho conhecimento. É ridículo, porque os portugueses precisam de confiar na justiça e a justiça não pode cair no ridículo de ter uma tese dessas. O 'Expresso' teve um dia mau, senão não dava essa notícia", começou por dizer Salvador numa entrevista à CNN."É um absurdo. O Benfica não foi fornecedor ou privilegiado do Braga. O que o Sp. Braga fez como Benfica foi vender jogadores, vendeu o Rafa, que estava para determinado clube e Benfica achou que devia ir por trás para o levar para o Benfica e andou até ao último minuto para fechar o negócio. Na hora dos negócios, as amizades estão de parte. Sobre a amizade com Vieira, é como a que tenho com o Pinto da Costa, com o Varandas, com outros. Mau seria se ao fim de 19 anos não tivéssemos amizades, mas não vamos misturar as coisas", continuou o líder minhoto."Vou falar por Braga e não pelos outros. Vai fazer 19 anos, com clube falido tecnicamente, o que me orgulha e dá prazer é a satisfação do dever cumprido da instituição perante eles. O Sp. Braga tem consciência tranquila de todos os atos que fez. Podem vir as investigações que quiserem, estamos tranquilos sobre tudo, o que o Sp. Braga fez é tudo transparente, os relatórios explicados ao pormenor estão disponíveis. Nos últimos 5 anos, o Sp. Braga pagou 50 milhões de impostos ao Estado, sem atrasar, dos quais 14,839 foram no ano passado. O Sp. Braga contribui muito para o Estado, o Sp. Braga é cumpridor e com rigor. O Sp. Braga tem 40M€ de capitais próprios positivos, quando cheguei tinha 5 milhões negativos", finalizou António Salvador.