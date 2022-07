António Salvador: «Para haver mais imprevisibilidade tem de haver um novo modelo competitivo»

António Salvador, presidente do Sp. Braga, abordou esta terça-feira, durante um encontro com jornalistas, a competitividade da 1.ª Liga, frisando que há "reuniões agendadas" de forma a debater "um novo modelo competitivo"."Sobre competitividade e sustentabilidade já fizemos essa análise. Uma das questões é que achamos que para haver mais competitividade e imprevisibilidade em relação ao campeão e a quem vai às provas da UEFA, tem de haver um novo modelo competitivo. Temos reuniões agendadas com a FPF, a Liga, o Secretário de Estado do Desporto, e depois é algo que divulgaremos para debate aberto, para atrair os adeptos. O espetáculo do futebol é com adeptos nas bancadas, com apoio. Temos muito talento em Portugal, temos de criar mais condições para que os clubes consigam reter o talento e ser mais competitivos. É um debate que vai levar semanas. Todos querem um campeonato mais saudável e competitivo", referiu.Questionado acerca dos horários dos jogos em Portugal, Salvador destacou que o mais importante é a "defesa do adepto", e defendeu que é preciso conciliar os horários das partidas com os do público."Em Portugal isso é uma questão cultural, a defesa do adepto é importantíssima. Não podemos ter público se vamos jogar a Lisboa às 21h de domingo, quando no dia a seguir as pessoas têm de acordar cedo para ir trabalhar. Provavelmente o Sp. Braga vai pedir para jogar no último horário de domingo, mesmo se jogar na quinta-feira. As pessoas que vão aos estádios têm de ter horários compatíveis", concluiu.