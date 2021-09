António Salvador: «Presidente da Liga diz que centralização pode avançar já na próxima época»

António Salvador disse, no fim da cimeira de presidentes da Liga, que irá ser criado um grupo de trabalho para debater a centralização dos direitos televisivos e apresentar, depois, um modelo aos clubes. E até revelou que Pedro Proença admite que a centralização entre em vigor já na próxima época.





"Somos o quinto país do ranking da UEFA, o único desses sem a centralização. Nós não vamos fugir muito dos outros países. Esse comité que até janeiro ou fevereiro vai trabalhar irá apresentar aos clubes o modelo de distribuição para os clubes. Ninguém vai querer sair prejudicado. Queremos sim um reajuste de uma maior igualdade, se possível os que recebem mais receberem mais e os que recebem menos receberem muito mais para uma maior igualdade competitiva", começou por dizer."O que propus na minha intervenção e todos os clubes concordaram é a Liga trabalhar imediatamente num comité para trabalhar essa questão, em fevereiro apresentar aos clubes e o mais tardar em 2023/24 em vigor. O presidente da Liga foi mais otimista e diz que é possível entrar em funcionamento na próxima época", acrescentou."Os contratos assinados, a Liga juntamente com os clubes terão de acordar com as operadoras cedam esses direitos para a centralização. Segundo a Liga nos informou, tem havido essas conversas. Foi uma reunião muito proveitosa para uma viragem do futebol português. Propus que a direção da Liga, com a FPF ou quem o presidente da Liga entender chamar, fazer esse trabalho. Neste momento é importante que seja um grupo curto e apresente aos clubes e sejam discutidas", disse o líder dos arsenalistas."Foi com grande satisfação que ouvi, da parte dos três grandes clubes, que estavam de acordo com centralização. É um facto, tem de ser. O Governo despachou que, até 2025, a Liga e a FPF têm de comunicar qual será a distribuição feita pelos clubes. Caso contrário, será o próprio Governo a fazê-lo e ficará com parte das receitas, algo que os clubes não querem. O que foi pedido à direção da Liga é que criasse um comité de urgência, a partir de amanhã, juntamente com a FPF, para que, até à próxima reunião de presidentes, em fevereiro, esse comité apresente aos clubes a fórmula de distribuição da centralização. Não para 27/28, que é quando acabam os contratos, mas sim o mais rapidamente possível. Queremos um futebol mais competitivo e equitativo. O futebol joga-se com todas a sociedades desportivas", anotou Salvador."Os clubes estão a atravessar uma situação complicadíssima e não temos a bazuca que o Governo vai ter para o país e então temos de ter capacidade de imaginação para resolver os nossos problemas. É importante sanear a parte financeira dos clubes, mas também é importante que parte desse dinheiro seja para criar infraestruturas e condições para que possamos vender o nosso futebol e os nossos conteúdos e possamos ter outro tipo de receitas", disse.