António Salvador pronto para "grande época": «Tenho confiança máxima nos atletas»

Começou o desfile das equipas do Sp. Braga que irão representar o clube na nova temporada desportiva. Ainda antes do ponto alto da noite, a apresentação da equipa principal na Avenida Central, o presidente do clube, António Salvador, vincou a importância do 'Braga Day' na aproximação da cidade ao clube e a sua confiança numa temporada proveitosa."É o início de uma nova época, onde reunimos a família bracarense. Os nossos adeptos, as nossas equipas, as nossas modalidades. É uma comunhão o que se vê aqui, onde há uma ligação entre a cidade e o clube. Espero que o que hoje se está a ver aqui, esta moldura humana, possamos transportar para o nosso estádio e para os nossos jogos", começou por dizer António Salvador, à Next."O grande objetivo deste dia é unir as pessoas ao clube, acredito muito que possamos estar todos unidos, clube e cidade. Estamos confiantes em fazer uma grande época em todas as modalidades, temos confiança máxima nas nossas estruturas e nos nossos atletas", acrescentou."O Braga Day é aquilo que nós precisávamos: a família bracarense precisa de um dia em que se reunisse, em convívio com os atletas das nossas modalidades. É esta a vivência do Sp. Braga. Também se destina aos nossos emigrantes bracarenses, que estão de volta nesta altura. Esta festa também é para eles", anotou, antes dos votos para a época 2022/23."Queremos muito unir as pessoas ao clube. Acredito muito nessa união. De resto, estamos preparados para fazer uma grande época, em todas as áreas. Tenho confiança máxima nos nossos atletas e nas diferentes estruturas do clube. Com o apoio dos nossos adeptos, acreditamos que podemos fazer uma grande época", concluiu Salvador.