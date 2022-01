António Salvador: «Quando o Sp. Braga quiser ser campeão à força, depois será a sua morte»

António Salvador, em entrevista à Diário do Minho TV, focou vários temas, desde a dimensão do Sp. Braga ao desejo de um dia vir a ser campeão nacional. "O Sp. Braga há-de ser campeão na continuidade da gestão rigorosa e desportiva e nunca por injeção de dinheiro, pois quando quiser ser campeão à força, depois será a morte do Sp. Braga", afirmou."Gostaria de reafirmar que não queremos ser mais um grande, quermos ser um clube diferente, que marca por ter muito menos do que os outros, um clube que pensa por si, decide por si e não tem de estar dependente nas decisões que toma por esses clubes ou uma entidade como a Câmara Municipal.""Aqui há uns anos, o G15, com vários clubes e encabeçado pelo Sp. Braga, foi formado para alertar as pessoas responsáveis para perceberem que o campeonato não tem só três clubes. E ficou marcado na história do futebol português que todas as decisões que o G15 levou a sede própria foram aprovadas contra as propostas de qualquer um dos outros três. Foi muito difícil a muitos clubes juntarem-se a nós e sofrerem as pressões que sofreram, ameaças de vários âmbitos, de empréstimos de jogadores e ajudas… Os clubes perceberam de uma vez por todas que só com essa luta as coisas podiam ser mudadas, e já foi anunciado que vai haver a centralização dos direitos televisivos e aí haverá melhor justiça de repartição das verbas, para que haja um equilíbrio maior, como há nos principais campeonatos.""Hoje, por mais que se lute e que o Sp. Braga lute... E digo que o Sp. Braga há-de ser campeão, mas há-de ser por fatores de qualidade e não por investimento, porque quando o Sp. Braga quiser ser campeão à força por investimento terá problemas a seguir e, enquanto eu for presidente do Sp. Braga isso não vai acontecer, nem vou permitir. O Sp. Braga vem num percurso ascendente. (...) O Sp. Braga há-de ser campeão na continuidade da gestão rigorosa e desportiva e nunca por injeção de dinheiro, pois quando quiser ser campeão à força, depois será a morte do Sp. Braga. Já estivemos perto de ser campeões em 2010, não fomos e percebeu-se depois que o que dominava o futebol português não deixava que outros pudessem ser campeões. E o Sp. Braga foi a melhor equipa. Tem de haver uma conjugação de fatores e o Sp. Braga está a criar bases sustendadas para um dia ser campeão.""A segunda fase está em construção e foi lançada em fase crítica, em que muitas vozes não percebiam como faríamos um investimento avultado em tempo de Covid-19, mas é um projeto de visão de futuro. Essa obra vai ficar concluída durante este ano, contamos no início da próxima época, em setembro, poder entrar lá. É uma obra em que não tivemos ajuda autárquica nem estatal, tivemos um investimento total do Sp. Braga. E isso só é possível pela gestão equilibrada e racional nestes anos.""A Câmara simplesmente tinha um terreno e doou. Se cabe a academia, cabe, se não cabe o clube que se desenrasque e foi o que o clube fez. Adquiriu terrenos para a 1.ª fase, acertos de terrenos, adquiriu um 2.º terreno onde será feito o Estádio Centenário, e provavelmente vai adquirir no futuro mais algum para mais 2 campos, pois, felizmente, hoje a 1.ª fase da academia já é pequena. A Câmara queria um ginásio nas nossas instalações mas não era possível e então foi acordado que o Sp. Braga paga 400 mil em compensação de não haver lá esse ginásio."